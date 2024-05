Luis Arce frena aplicación del Decreto 5143 de Derechos Reales y deja en manos del Tribunal la decisión final

El Gobierno no recurre a una ley porque tiene la Asamblea paralizada, pues los opositores y el evismo se niegan a instalar una sesión en la Cámara de Diputados mientras no se trate dos leyes que paralizan a los magistrados autoprorrogados; mientras que en Senado está en manos del evismo, que no viabiliza los pedidos del Gobierno. Ante ese panorama la elección fue un decreto que no pueden aplicar.