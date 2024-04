Luis Arce pide a los legisladores que trabajen "en lugar de irse a ver fútbol internacional"

“En lugar de pasear e irse a ver fútbol internacional , hay necesidades del pueblo boliviano que no esperan. Aquí necesitamos que esos asambleístas, de la Cámara de Senadores, trabajen de una vez por todas”, dijo el presidente Arce en una entrega de viviendas sociales en la ciudad de Tarija.

“Hay diputados y senadores que no contribuyen para que avancen las obras, tenemos más de 900 millones de dólares bloqueados ahí (en Legislativo), esperando la aprobación. Más de 800 millones en la Cámara de Senadores, ¡imagínense ustedes!, no les da la gana de aprobar esos proyectos que no son para el bolsillo del presidente, ni de nuestros ministros, es para hacer obras como las que estamos haciendo”, dijo Arce.