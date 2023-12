Luis Arce regala un auto a los campesinos y Evo promete doble aguinaldo a ancianos

La respuesta no tardó en llegar. Desde el ‘evismo’ acusaron a Arce de haber intentado sabotear una concentración que el fin de semana tuvo lugar en Llallagua, un municipio minero del Norte de Potosí donde se celebró el 18 aniversario de la primera victoria electoral del MAS. Dijeron que Arce “chantajeó” al alcalde para que no los deje entrar al evento donde Evo fue proclamado como candidato del MAS.

García señaló que Arce “chantajeó al alcalde del municipio con obras para evitar que se realice esta celebración y remarcó que el Gobierno es enemigo del instrumento y el proceso de cambio”. En la conferencia de prensa, García señaló: “Luis Arce señala que el hermano Evo es enemigo de este proceso, eso es mentira, (Morales) solamente trata de cuidar la economía, para que llegue a todos los bolivianos, y no solamente se lo estén embolsillando algunos ministerios o funcionarios. No llega al pueblo. Con esa plata dividen a nuestras organizaciones sociales, actúan peor que la derecha. Nuestro presidente Luis Arce quiere adueñarse del instrumento político, siempre fue economista del MNR, de la ADN, del MIR, ahora quiere quitarnos la personería jurídica e impedir que nuestro líder sea el candidato. Arce y Choquehuanca son malagradecidos y traidores”.

Lamentó que Arce “se aplazó, y hay crisis en el país. Lucho había sabido ser profesional para ser mandado y no para mandar. Dice que cuida la macroeconomía, pero no distribuye la plata hasta abajo. No hay obras, no hay nuevos programas para salvar Bolivia, para generar ingresos en las calles en los mercados, no hay movimiento económico”, cuestionó el dirigente