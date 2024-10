"Luis Arce tiene tanto miedo a Evo Morales y al Chapare, que cada día se vuelve más cobarde", afirma Jeanine Áñez

"Mientras Evo destruye el país, al gobierno sólo le falta llorarle o pasarle una invitación de cortesía con escolta protocolar para que responda ante la justicia", comienza indicando el post en X, de Áñez.



Sin embargo, asegura que, "para perseguir a opositores e inocentes sí que son mandaparte, organizan 100 efectivos, avión militar, fuerzas especiales y operativos cinematográficos para secuestrar a una ex Presidente de su casa en Trinidad a la medianoche o a un Gobernador (Luis Fernando Camacho) a plena luz del día en Santa Cruz de la Sierra".



Agrega:"Hay que ser maleante o mafioso, poner como escudo humano a campesinos armados apedreando policías y periodistas, dinamitando cerros e irrumpiendo con violencia en poblaciones pacíficas y productivas como Mairana, y portar armas impunemente para balear y resistirse a las autoridades, para que se vea que con verdaderos delincuentes no pueden, no quieren, no se atreven".



Hace un recuento y destaca que van: "17 días de bloqueos, 70 personas heridas: 9 civiles y 61 policías, más de 1000 millones de dólares en pérdidas (que no son del Estado sino de miles de productores del país), informa sin mosquearse el Presidente de Bolivia mientras Evo Morales amenaza con un alzamiento armado y bien gracias".