Luis Fernando Camacho: "La economía en Bolivia va en caída, la crisis es estructural"

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, utilizó sus redes sociales para referirse al informe económico publicado por la Fundación Milenio, donde se confirma la tendencia a la caída de la economía boliviana y se advierte sobre un agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos.



Camacho señaló que el informe "confirma con datos y argumentos técnicos lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo: la economía en Bolivia va en caída, la crisis es estructural". Atribuyó esta situación al "mal manejo económico de los gobiernos del MAS, la falta de previsión, la corrupción y el despilfarro".



El gobernador cruceño lamentó que el gobierno del presidente Arce "no atiende la crisis". "En vez de trabajar en la búsqueda de soluciones reales, se dedica a crear cortinas de humo, armar montajes políticos para usarlos de excusa ante su falta de capacidad y empatía con la gente que ve que el dinero no le alcanza y que no hay propuestas", criticó.



"Los bolivianos estamos cansados y preocupados. Bolivia necesita un cambio", añadió.