Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño: “Esperamos que paren con las injusticias y haya una pizca de independencia”

Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca, denunció que no hay garantías suficientes para precautelar la salud de su padre, que permanece detenido desde hace 15 días en el penal de Chonchocoro, en La Paz. Él y su familia esperan que paren las injusticias y que el Órgano Judicial muestre independencia frente al Gobierno.

¿Cómo está tu papá de salud y de ánimo?

Mi papá está estable. Cuando fui a verlo no me imaginé encontrarlo con tanta firmeza. Le soy sincero, él está muy firme y pide que estemos firmes, que no demos ni un paso atrás y tampoco derramemos ni una lágrima porque esta es la verdadera lucha por la democracia, una causa justa.