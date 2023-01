Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño: “Garantías no existen porque estamos frente a una dictadura”

Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, denunciò este sábado que no hay garantías suficientes para precautelar la salud de su padre que permanece detenido desde hace 15 días en el penal máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz .

Conmovido por la situación de su progenitor reveló que no goza de atención especial ni privilegios, cómo habían afirmado autoridades nacionales y que es un privado de libertad más en el penal de Chonchocoro.

“Él no goza de ningún privilegio. Está en una celda como cualquier otro reo. Es más, los tratos que recibe no son los más pertinentes, pero él no está sufriendo porque es un hombre muy fuerte”, sostuvo.