Luis Fernando Camacho: “Santa Cruz tiene la misión de frenar las dictaduras e impulsar la democracia”

El federalismo que proponemos está orientado a impulsar la unidad de Bolivia. Porque nueve departamentos fuertes, serán como nueve hermanos de una sola familia, que se ayudan y se complementan unos con otros. Además, el federalismo que proponemos es el camino de la prosperidad para todos los bolivianos, sin distinción alguna. Porque gracias al modelo federal, cada región invertirá en sus propias necesidades y en sus potenciales y porque gracias al modelo federal desaparecerá el despilfarro del centralismo. El federalismo que proponemos asegura la democracia. Porque estamos seguros de que nueve departamentos fuertes y unidos, no permitirán –jamás-- un centralismo de tendencia autoritaria como el actual.

Que el bicentenario nos encuentre con un buen censo. No habrá planificación del desarrollo -en el país, ni en Santa Cruz- sin un censo bien hecho. Porque un censo transparente y creíble, permitirá que Bolivia reconozca estadísticamente a todos sus habitantes . Y de este modo, permitirá asignar recursos a las regiones y hacer políticas públicas eficientes para atender las verdaderas necesidades de la gente.

Queremos una educación que forme a nuestros jóvenes con dos propósitos básicos: la economía y la democracia. Me explico. Por un lado, formar para la economía significa que nuestros jóvenes tengan una educación que les permita buscar mejores oportunidades en la vida. Está comprobado que la educación es clave para que las personas salgan adelante con sus familias. Por ejemplo, hay que mejorar nuestra educación impulsado la formación financiera y las habilidades de nuestros chicos y chicas para hacer emprendimientos y negocios. Por otro lado, formar para la democracia significa una educación para que nuestros jóvenes sean ciudadanos conscientes del valor de la libertad y del civismo. Necesitamos ciudadanos con un sentido profundo de sus derechos y de sus deberes. Ciudadanos con un sentido claro y militante de la libertad, de la justicia y de la democracia. No queremos una Santa Cruz de simples súbditos y de simples actores económicos; queremos una Santa Cruz de ciudadanos dignos. No queremos una sociedad de personas que agachan la cabeza frente al abuso. Queremos una sociedad de ciudadanos que defienden sus derechos y su libertad. Una sociedad de ciudadanos educados y conscientes, es el mejor límite para cualquier tirano y, sobre todo, es el mejor medio para alcanzar una sociedad próspera y libre.