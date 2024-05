MacLean afirma que opositores firmaron un “pacto secreto” en Washington y pide transparencia

“Hace unos días dice… bueno, yo sé que Samuel estuvo aquí en Washington, y que se ha firmado un pacto secreto entre dos o tres candidatos tradicionales para hacer sus cosas. Bueno, esta cosa no puede ser entre tres o cuatro paredes, no puede ser yo te doy, tú me das este ministerio. No. Tiene que ser abierto, ventilado, transparente, democrático”, dijo el exalcalde paceño y exministro de Estado al programa Cabildeo digital.