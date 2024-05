Madre desesperada: "Presidente Arce, investigue sobre mi hijo desaparecido, quiero que me entreguen sus restos"

"Soy Catalina Tolavi, madre de Juan Pablo Quiroga, a quien agarraron en la calle y mandaron al cuartel como a un delincuente. Él tenía problemas en el oído, no le hicieron revisión médica, así nomás se lo llevaron al cuartel, lo agarraron en julio de 1998, y en agosto lo llevaron al puesto de D’Orbigny", narró la desesperada progenitora en un video con el que pretende ser escuchada.

"Señor presidente Arce, investigue sobre mi hijo desaparecido hasta dar con él, quiero que me entreguen sus restos para darle cristiana sepultura. Señores senadores, diputados, quiero que se investigue su desaparición. A la opinión pública, quiero que me ayuden a encontrarlo. Hace 25 años que lloro a mi hijo, quiero que me lo devuelvan por favor", imploró la mujer.