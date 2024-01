Maduro insiste en que no sabe si será candidato presidencial en 2024

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien la mayoría de observadores y partidarios ven como candidato a un tercer mandato en 2024, insistió este lunes en una entrevista televisada que no sabe si competirá en esos comicios.

"Es prematuro todavía . Apenas el año empieza. Solo Dios sabe... No Diosdado (Cabello), Dios. Esperemos que se definan los escenarios electorales (...), estoy seguro que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión" , dijo Maduro al canal Telesur, en un juego de palabras entre Dios y el nombre del exvicepresidente Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo.

Durante la entrevista, Maduro también aseguró que el empresario Alex Saab, liberado por Estados Unidos antes de Navidad, no es su "testaferro", como señala Washington.

"¡Jamás he tenido un testaferro! Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás...", señaló. "Mis relaciones con los empresarios nacionales e internacionales han sido y son relaciones de trabajo por el país".