Maestro tapiado, en su cuarto día: "Me falta el oxígeno, mi boca está seca con ansias de agua, mi estómago siente muchos calambres"

“En estos momentos me encuentro en un pequeño espacio en la oscuridad, donde indefectiblemente intento encontrarme a mí mismo, pero no puedo porque me falta el oxígeno, mi boca está seca con ansias de agua, mi estómago siente muchos calambres, mientras los buitres carroñeros del Gobierno me rondan. Pero mis pies y mi cuerpo están buscado el camino que debo recorrer, mi mirada y mi ser al interior de este ataúd han perdido la noción del tiempo porque no distingo entre el día y la noche”, escribe desde su encierro Ludbin Salazar Pedraza, uno de los tres maestros tapiados en demanda de reivindicaciones para Educación.