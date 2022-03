Maestros condicionan diálogo con la liberación de arrestados y reportan cinco heridos en sus filas

Escucha esta nota aquí

Después de una jornada violenta, donde hubo una fuerte represión policial contra los miembros del Magisterio, en un ampliado realizado la tarde de este 9 de marzo optaron por ir a cuarto intermedio mientras esperan una "propuesta seria y escrita del Gobierno" respecto a sus demandas, al igual que la condición de liberar a los arrestados en las manifestaciones que se dieron en la sede de Gobierno (preliminarmente se dio a conocer que fueron cuatro arrestos).

Por otro lado, se reportó que cinco maestros resultaron heridos en las represiones, mientras que el Ministerio de Gobierno registró un policía herido.

“Vamos a participar del diálogo, pero la vigilia va a continuar y en ese marco, dejamos en las manos del Gobierno y del Ministerio resolver este problema (…) No descartamos tomar otro tipo de medidas si no se resuelve este conflicto y esperemos no paralizar actividades, que no es nuestro deseo”, dijo el ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, Patricio Molina más temprano, pero hasta el mediodía la figura cambió.

Los educadores protagonizaron una segunda marcha en la sede de Gobierno, cuando hubo gasificaciones y enfrentamientos con la Policía en su afán de ingresar a la plaza Murillo.

“Como Gobierno nacional, respetuosos de los derechos humanos, garantizamos el derecho a la protesta y cada una de sus formas, siempre y cuando no se ejerza ningún tipo de violencia. Lamentablemente, algunos maestros que están protestando habrían lanzado algunos cohetes, entre otros, a funcionarios policiales (…) existe un policía con una herida leve”, informó por su parte el ministro Eduardo Del Castillo en conferencia de prensa.



Desde el Magisterio también apuntaron que están a la espera que otras problemáticas sean atendidas y se prevé que en la próximas horas o este jueves por la mañana, se reinstale una mesa para definir las pautas a seguir.





Lo que está claro es que esperan la propuesta formal del Gobierno y que se diluciden las dudas respecto a la dotación de ítems con un estudio y presupuesto claro.

Mientras tanto, el ministro de Educación, Édgar Pary Chambi, exhortó al Magisterio Urbano de Bolivia, a no atentar contra el derecho a la educación de la población estudiantil, tras amenazar al Gobierno de continuar con las marchas de protesta e iniciar un paro laboral.



