Maestros evalúan su protesta y alistan dos marchas por día para presionar al Gobierno

Los maestros hicieron llegar un pliego petitorio de 200 puntos, aproximadamente, al Gobierno y el documento estaba siendo discutido desde febrero, sin embargo, no se logró consenso en ninguno de los puntos y el dirigente paceño, José Luis Álvarez, dijo que no se puede mantener un diálogo sin frutos y por eso iniciaron las protestas.

De ese modo, este martes , nuevamente el centro de la sede de Gobierno quedará colapsado por la masiva marcha de educadores. Según José Luis Álvarez, no habrá suspensión de labores escolares, “aún” y explicó que los maestros que no tienen clases deben asistir a las convocatorias.

El ministro de Educación, Edgar Pary, ratificó su decisión de dialogar con la dirigencia de los maestros, pero no se comprometió a ceder en alguna de las peticiones que realizan sus colegas. No obstante, el ejecutivo de la Cteub, aseguró que hasta horas de la noche no llegó ninguna invitación formal del ministro Pary y recordó que ellos como dirigencia dejaron una nota formal en la que pedían dialogar a las autoridades. La respuesta a esa misiva no llegó hasta el momento.