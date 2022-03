Maestros lanzan contrapropuesta de 2.000 ítems adicionales y el Gobierno rechaza el pedido

Escucha esta nota aquí

Entrampados, así aparecen los dirigentes de los maestros y las autoridades de Gobierno quienes volvieron a sentarse en una mesa de diálogo con una contrapropuesta de los educadores. Sus dirigentes plantearon que les asignen 2.000 ítems adicionales a los 3.407 que ofreció hasta el momento el Gobierno, no hubo acuerdo y ahora se preparan más protestas desde el sector educativo.





“Nosotros hemos demostrado amplitud en el marco de avanzar objetivamente, encaminar de manera real nuestras demandas, es así que hemos elaborado una contrapropuesta a la propuesta mínima y casi anémica que nos hizo el ministro de Educación, lamentamos comunicarles que a esta contrapropuesta hemos tenido la respuesta de que se ratifican en su propuesta de ayer y la figura no cambia”, dijo Ludwing Salazar, uno de los ejecutivos de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB).





Delegaciones de maestros de todo el país llegaron el martes a la ciudad de La Paz e iniciaron una serie de protestas que reclaman principalmente la “reposición” de ítems al Gobierno de Luis Arce. Según Salazar hay maestros que trabajan 120 horas a la semana, pero reciben su salario por 70 horas, ese hueco de cargas horarias se podría solucionar con la contratación de un mayor número de maestros, dijo el dirigente.





La reunión entre los dirigentes y el ministerio de Gobierno, no duró ni dos horas, los dirigentes ingresaron después de las 17:00 a esa cartera de Estado y a las 19:00 estaban saliendo desencajados por la respuesta que les dieron.





“Nosotros no hemos aceptado ningún documento, no hay ningún acuerdo y ¿qué nos queda a todos los trabajadores cuando las mesas no funcionan? Las calles”, lanzó Salazar e invitó a todos los educadores movilizados a una nueva asamblea en la Casa Social del Maestro, de La Paz, donde definirán sus medidas





El Gobierno ya había descartado cualquier posibilidad de un mayor incremento de puestos en el Magisterio, “no hay necesidad”, había declarado el ministro de Educación, Edgar Pary, al ofrecer 3.300 ítems primero, y luego, añadió otros 107 como oferta final, lo que haría para este año la creación de 4.407 puestos nuevos para maestros.





Este jueves los maestros volvieron a colapsar el centro de la ciudad de La Paz, porque marcharon en dos horarios; aunque en esta oportunidad no hubo enfrentamientos como el miércoles. Según Salazar, la protesta de este jueves fue por los abusos de la Policía que intervino la marcha que fue calificada como “pacífica”.





