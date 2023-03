Maestros marchan y bloquean en todo el país; Potosí está a un paso de ir a un paro indefinido

El panorama de conflictos se complica. Los docentes de los nueve departamentos bloquearon y marcharon ayer y el conflicto tiende a masificarse. Mientras, tras una evaluación positiva del paro de 72 horas, los cívicos de Potosí no descartan asumir la medida de forma indefinida a partir de la próxima semana.

En Santa Cruz también hubo movilizaciones y bloqueos, pero no sólo en la capital del departamento, también en otros municipios, como Concepción y Camiri.

Osmar Cabrera, secretario ejecutivo del Magisterio Urbano de Santa Cruz, afirmó que no se permitirán “sanciones ni descuentos” a los maestros, caso contrario volcarán sus fuerzas contra los representantes de la Dirección Departamental de Educación.

En Trinidad, Beni, el magisterio urbano también se movilizó y hasta se observó algunos carteles del Comité Cívico y de padres de familia. En ese sentido, uno de los dirigentes aseguró que no tienen miedo al Gobierno porque en su lucha ahora tienen apoyo de otros sectores sociales.

En Tarija, el corresponsal de EL DEBER, David Maygua informó que maestros de la Federación Urbana de Yacuiba bloquearon la carretera No 9, en el cruce Campo Pajoso. Asimismo, en Bermejo, el puente Internacional, que conecta Bolivia con Argentina. Además, por la tarde se realizó una masiva marcha en la ciudad.

El politólogo Marcelo Arequipa dijo ayer en el programa Influyentes de EL DEBER Radio que “Evo Morales quiere tener a un Carlos Mesa a su lado. Recordarán que cuando Mesa fue presidente, el jefe del MAS lo tenía siempre arrinconado, condicionando su apoyo en el Legislativo hasta en el momento en que explotó en un discurso de renuncia a la Presidencia en la que le dice a Morales que sus apoyos condicionados lo pusieron contra la pared y por eso no tuvo más remedio que renunciar”.

Arequipa consideró que “a eso quiere empujar Evo a Arce, con la diferencia sustancial de que hoy Evo no tiene absoluto control de la calle, ni en el campo multiorganizacional; ya no son solo son las organizaciones sociales, son también los comités cívicos, especialmente el de Santa Cruz. Por eso no podrá tener un Carlos Mesa ni asentar la idea de que Arce traiciona los principios ideológicos del MAS, y va por la senda del neoliberalismo, porque todo apunta a reducir gasto fiscal, cerrar empresas públicas, privatizar. En la medida en que se haga eso, le dará fuerza al discurso del evismo”.