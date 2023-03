Maestros ponen presión a su diálogo con el Gobierno y empezarán el lunes sus protestas

“Las movilizaciones no son contradictorias al diálogo, pero nos hemos cansado de sentarnos a ver la cara del ministro de Educación y escuchar las mismas respuestas, ‘no se puede, no hay plata, no corresponde’; es decir, el diálogo debe tener frutos, no solo tiene que ser un lugar donde escuchemos argumentos, declaró el ejecutivo de los maestros paceños, José Luis Álvarez.