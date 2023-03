Maestros protestan dedicando canciones de Shakira y Maroyu al ministro de Educación; hasta los policías ríen

Las maestras de Cochabamba fueron las más ocurrentes y cambiaron la letra del tema, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, de la artista colombiana, Shakira, y la adaptaron a las protestas que protagonizaron en La Paz.

“Pary, esto es pa’ que te mortifiques/ mastiques tragues / tragues mastiques / Magisterio ya no se rinde/ y aunque los polis nos gasifiquen/ ministros como tú, ministros como tú/ el puesto quedó grande/ por eso estás con una marcha a full”, lanzaron en sus protestas.

“El Pary es un ministro muy feo y cabezón/ no quiere a los maestros/ no quiere educación/ jajaja jejeje no quiere educación”, le gritaban provocando la sonrisa hasta de los propios policías que custodiaban el edificio de ese despacho.