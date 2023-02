Maestros urbanos y rurales de Bolivia inician clases con la antigua malla curricular

El ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, Freddy Terrazas , durante el acto inaugural de la gestión escolar 2023 en el Plan Tres Mil, en Santa Cruz, afirmó que, por determinación de la última asamblea nacional, iniciarán este miércoles las labores escolares, pero no aplicarán la nueva currícula educativa .

“El Magisterio Rural boliviano no va a aplicar la currícula que pretende imponer el Ministerio de Educación, va a trabajar, sí, por responsabilidad con los estudiantes empezamos las clases, pero con la currícula 2022 ”, expresó Terrazas.

Para el dirigente sindical, n o existen las condiciones para la aplicación de esta nueva malla curricular, que incluye contenidos muy amplios como la robótica. Además, afirma que no fueron tomados en cuenta para su elaboración y tampoco capacitados.

“Rechazamos, le hemos demostrado técnicamente al ministro (Édgar Pary) y no supo respondernos, no es modificar por modificar una malla curricular sin participación de los actores principales de la educación que somos los maestros, no han consensuado nada”, sostuvo.