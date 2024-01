Magistrada Ángela Sánchez hace a conocer su “conclusión de funciones” en medio de la crisis judicial

“Me dirijo a ustedes con un saludo afectuoso y sincero para poner en su conocimiento que mi persona ya no ejerce funciones de magistrada del Tribunal Agroambiental por conclusión de funciones”, señala Sánchez en su misiva, que fue escrita el 15 de enero y fue recibida este martes por la Presidencia del Tribunal Agroambiental.

La ahora exmagistrada también indica que, si bien una declaración constitucional de diciembre de 2023 dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, “ no es menos cierto que la Asamblea Legislativa es la que tiene la obligación de dar seguridad al funcionamiento de un órgano del Estado, que se ve amenazado en su independencia y en sus funciones propias por falta de autoridades electas para la transición correspondiente”.

“Por estas razones antes expuestas, al no existir las garantías necesarias para ejercer la magistratura (…), habiendo concluido mis funciones el 2 de enero del presente año (…) y no habiendo realizado ningún acto administrativo ni jurisdiccional, agradezco la confianza que el pueblo boliviano ha puesto en mi persona durante las gestiones 2018 al 2023”, concluye.

De hecho, el Pacto de Unidad del bloque 'evista' anunció bloqueo nacional indefinido de carreteras desde el miércoles, si no se da una ley corta de convocatoria a elecciones judiciales, si no se procesa a los magistrados y consejeros prorrogados por "usurpación de funciones" y si esas cuestionadas autoridades no renuncian dentro de 24 horas.