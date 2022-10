Magistrado se disculpa por audio; pide proceso

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, admitió la autenticidad de un audio en el que legisladores del MAS en Potosí solicitan favorecimientos a militantes del oficialismo en juzgados, pero aseguró que no incurrió en delitos.



El titular de la Magistratura fijó su posición después de que el Gobierno anunciara el inicio de una investigación en su contra y cuando parlamentarios del oficialismo y de la oposición exigen el esclarecimiento del caso.



Molina admitió que utilizó términos ingratos en la reunión que sostuvo con el diputado masista Antonio Colque y otros dirigentes del MAS del norte de Potosí, ocurrida en noviembre de 2021.



En una entrevista con un programa de radio de la red Erbol dijo: “Si esto ha herido la sensibilidad de alguien y demás cosas, de todo corazón pido disculpas, porque más no puedo hacer. No he cometido ningún delito”.



Sin embargo, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que anuncia el inicio de una investigación en contra del magistrado Molina y del diputado Colque por el audio que circuló en las últimas horas y que contienen un diálogo para favorecer militantes potosinos en cargos de la magistratura.



Por su lado, la senadora Ligia Velazco (MAS) dijo que la Fiscalía debió iniciar de oficio una investigación por este caso.