Maltrato a un ciudadano argentino genera entredicho sobre la reciprocidad sanitaria con Bolivia

"Este triste caso nos lleva a que reveamos esta situación. Nosotros brindamos atención en forma gratuita y solidaria, no recibimos esa reciprocidad en el país vecino (Bolivia). Se tendría que tomar decisiones como las de Chile, donde no entra nadie si no tiene un seguro de salud internacional ", afirmó Cornejo, al anunciar la presentación de un proyecto de ley al respecto para su debate en la Cámara de Diputados de Argentina.

"La salud no puede ser mercantilizada, siempre debe estar al servicio de las personas, sean de este país o de cualquier nación vecina. El sector salud requiere de un sentido humanista y no se le puede negar la atención médica a nadie", expres ó el alcalde de Tarija, Johnny Torres.

La autoridad municipal dijo que no se puede sancionar a toda una colectividad boliviana solo porque un reducido grupo de profesionales de un centro de salud no hayan atendido a este paciente argentino.

"A una cajera del centro de salud le dije que me dé una ambulancia y que, cuando cambie los pesos argentinos, le iba a pagar. Le dije: 'dame la factura y te doy toda la plata argentina, y más adelante lo vamos a pagar'; sin embargo, no quería y me daba vueltas. La muchacha me decía que vaya a cambiar la plata y yo le dije: '¡dónde voy a ir a cambiar si en este pueblo no hay?, inclusive le ofrecí mi moto, le dije que haga lo que le dé la gana, hasta que aflojaron para darnos la ambulancia. Hasta eso pasaron más de dos horas de discutir, de buscar y llorar. cuando llegó la ambulancia a mi amigo le dio un paro cardiorrespiratorio y no pudieron reanimarlo", contó Emmanuel Suares, uno de los amigos del extinto docente jubilado.