Mamani compró al contado un auto del año y recibió 117 depósitos de funcionarios

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) reveló que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, adquirió en favor de su patrimonio personal un vehículo modelo 2023 por unos $us 25.000. Además, el reporte señala que recibió al menos 117 depósitos bancarios de 16 cuentas cuyos titulares son o fueron funcionarios públicos .

“Del análisis patrimonial, Jhonny Mamani Gutiérrez registra un vehículo Jeep Suzuki Jimmy modelo 2023, el mismo que tiene un precio referencial de entre $us 21.990,00 a $us. 25.590,0. Al respecto, se desconoce, el origen de los fondos para su adquisición, tomando en cuenta que (Mamani) no registró otras operaciones activas y/o pasivas (créditos) en el sistema financiero, ni actividad económica declarada que le genere ingresos adicionales”, señala el reporte de la UIF que también destapa otros “movimientos sospechosos” del gobernador cuando fue alcalde de Tahua, un municipio del sudoeste de Potosí, próximo a la frontera con Chile.