Mamani revela que hay diputados que no se vacunaron y que podrán sesionar virtualmente

Una cantidad no determinada de diputados no se vacunó contra el Covid-19 y tendrán dos alternativas: la de asistir con certificados de pruebas PCR o pedir su asistencia de manera virtual, según reveló hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. No habrá la misma posibilidad para los funcionarios legislativos quienes solo podrán ingresar a sus oficinas con una prueba PCR.





“En el tema de los diputados está totalmente claro en el momento de sesionar todos los colegas deben presentar su carnet de vacuna. Nosotros tenemos centralizado de quiénes no se han vacunado y quienes no tengan la vacuna seguramente decidirán asistir virtualmente. Si quieren participar de manera presencial tendrá que presentar su prueba PCR”, describió el presidente de los diputados en conferencia de prensa.





Desde el lunes 3 de enero regirá el control para todos los legisladores. El Decreto 4640 establece que aquellos funcionarios que no se hayan vacunado deben presentar un certificado de prueba PCR, con una validez de no más de 48 horas, pero no señala nada respecto a actividades virtuales. Mamani puso esa facilidad para sus colegas.





Hasta el momento solo se supo que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, no se vacunó y dijo que lo haría en los siguientes días.





Freddy Mamani no reveló qué diputados no se vacunaron y de qué partido son estos legisladores que se resisten a recibir el inmunizante. Recordó que deben ser las autoridades nacionales las primeras en dar el ejemplo de vacunarse contra el coronavirus.





Dijo que la propia Cámara tiene su control interno de qué funcionarios ya recibieron las dos dosis de vacunas y el mismo control existe para los legisladores. La Cámara de Diputados está integrada por 130 parlamentarios titulares y otros 130 suplentes; además de los 18 legisladores supraestatales, aunque estos últimos no están obligados a asistir a las sesiones.

