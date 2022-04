“Mamita disculpame, he cometido un error”, dijo un hombre al que pillaron robando en una casa

Escucha esta nota aquí

Un delincuente que fue encontrado infraganti en el interior de una casa en la ciudad de El Alto expresó su arrepentimiento después de ser capturado y presentado por la Policía a los medios de comunicación.

“Mamita disculpame, he cometido un error”, manifestó el acusado. El hombre fue aprehendido y detenido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuyas autoridades lo mostraron delante de los periodistas y cámara de televisión en la jornada de este lunes. “Lo lamento. El error que he cometido ahora, no va a ser justiciable”, agregó.

Limbert Coca, director regional de la Felcc, indicó que el intento de robo se registró en la zona Alto Lima, según el reporte de la red Erbol.

El delincuente intentó llevarse joyas, televisores y mantas. Se sospecha que el hombre habría actuado en complicidad con otras personas. El caso está en proceso de investigación.