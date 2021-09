Manfred afirma que nadie lo va a sacar de la Alcaldía y que el pueblo tiene la última palabra

Escucha esta nota aquí

Manfred Reyes Villa no va a renunciar a la Alcaldía de Cochabamba y denunció que buscan sacarlo de la comuna por medio de la vía política con procesos armados, ya que electoralmente sus adversarios no pudieron vencerlo. La última palabra la tiene siempre la ciudadanía, subrayó.

La autoridad señaló que buscan distraerlo del trabajo que se realiza en pro de la capital cochabambina y aseguró que el pedido de nuevas elecciones es una estrategia del MAS, que impulsa, por medio de la justicia, un recurso de casación por el caso 'Sillar alternativo', confirmando así la sentencia de 5 años de cárcel por el delito de conducta antieconómica.

Reyes Villa sostuvo que cuenta con "varias vías jurídicas" para apelar a las medidas en su contra.

"Si Manfred retornó al país es porque no tiene nada, si no, no hubiera retornado. Prueba de eso son los juicio que se han presentado y de los que fui absuelto. Ahora políticamente quieren sacar y destruir al alcalde", sostuvo en referencia a sí mismo.

Además, dijo que, durante su viaje a Estados Unidos le enviaron mensajes que señalaban que estaba sentenciado y que mejor no vuelva a territorio nacional. A esto él respondió: "Voy a volver por mi pueblo, porque ha votado por mí. No es que dos magistrados azules políticos quieran sacar al alcalde cuando hay un pueblo que ha votado por Manfred".



Mira el video completo: