Manfred califica su caso como “canallada política” y dice que los jueces sufren presiones

Escucha esta nota aquí

Ataviado con el uniforme de su alianza y en plena calle, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, declaró esta tarde sobre su caso y calificó el mismo como una “canallada política” desde el Gobierno y dijo que los amigos jueces que tiene le informaron que existen demasiadas presiones.





“Cuál es el delito?, no hemos cometido ningún delito, hemos hecho todo transparente y a los juicios a los que me he presentado, de todos hemos salido absueltos, no hemos hecho absolutamente nada, esta es una canallada política que Bolivia no la puede aguantar”, dijo en una corta entrevista.





Este miércoles en la mañana se especuló con el paradero del alcalde valluno y desde los medios de comunicación del Gobierno se habló de la desaparición del burgomaestre. Como respuesta a esa versión, Reyes Villa salió para hablar con dos medios de comunicación.





Más adelante dijo que cuando tiene la oportunidad de hablar con amigos jueces recibe la misma información, que existe presión sobre la justicia desde el Órgano Ejecutivo. “Yo tengo muchos amigos jueces, ellos me cuentan ‘no sabes Manfred, la presión es increíble’, eso me comentan, dejen actuar a la justicia”, disparó al final de su entrevista.





Recordó que el caso por el que fue enjuiciado tiene su raíz en un acuerdo donde estuvo presente el expresidente, Evo Morales, y la también expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián y que él autorizó la suscripción de ese contrato por $us 200 mil, que el Gobierno no utilizó, y por eso lo acusaron de conducta antieconómica.





Credencial





Mientras, en la sede de Gobierno la vocal Dina Chuquimia aseveró que la sala plena aún no tiene conocimiento de la sentencia que tiene Reyes Villa y que debe ser analizada por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE).





“En este momento no tenemos a la mano la sentencia constitucional que prácticamente dejaría sin efecto esta credencial; pero, lo vamos a analizar, por su puesto”, dijo la vocal en una entrevista de la red Patria Nueva.





La Ley de Régimen Electoral no faculta al TSE a suspender la credencial de una autoridad electa. El inciso IV del artículo 192 señala que en caso de inhabilitación el TSE entregará credencial a la nueva autoridad designada, pero no hace referencia a suspender una credencial.