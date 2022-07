Manfred denuncia que el MAS pretende dar un “golpe” a su gestión

Frente a la sentencia de un mes de cárcel por una expropiación que se realizó hace 25 años , la autoridad local insistió en que es momento de unidad para trabajar por la población, y no de confrontación.

“Yo lamento mucho que sigamos en esa dinámica cuando, más bien, es momento de buscar la unidad del país, no de pelearnos entre bolivianos y que todos hagan gestión. Yo me alegraría que el alcalde de Colcapirhua, Sacaba o Tiquipaya hagan gestión y en lo que yo podría ayudarlos ayudaría, pero no tratar de dar hacer un quiebre de una gestión, de dar un golpe municipal, yo creo que sería muy grave”, dijo.