Manfred denuncia que la postergación del Censo responde más a un interés político

“No hay razón técnica, tenemos todo el tiempo para poder reparar las falencias en el tema de cartografía, seguramente el miércoles nos darán a conocer cuáles son los temas que impiden que el Censo sea en seis meses o exagerando un año, pero no hasta 2024, eso nos preocupa, creo que es más un tema de interés político que técnico”, dijo.

“La posición de Cochabamba es postergar el Censo, pero no de esa manera, los resultados recién saldrán en 2025, cuando ya se podría ir a elecciones con todo definido, acá pierden recursos las alcaldías, gobernaciones y universidades , este es un tema de fondo muy importante”, agregó el titular.

“ Santa Cruz es el departamento más perjudicado con que no exista el Censo , es uno de los que más migrantes recibe, eroga más recursos porque tiene más población, hay que hacer justicia, dar los recursos que corresponde, los pequeños deberían tener un fondo de compensación”, manifestó.

“Si dan argumentos valederos, habría que analizar, pero no encontramos la lógica de postergar hasta 2024, si las cosas no están bien hechas, de acuerdo, las perfeccionaremos, pero no puede tanto tiempo, se necesitan los resultados del Censo para 2025, para que las cosas estén claras”, concluyó.