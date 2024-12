Manfred: “Esa no es alianza, es un acuerdo de ‘toma y daca’ para tener senadores y diputados”

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, líder de Súmate, volvió a rechazar cualquier alianza con el bloque tradicional de políticos y aseguró que la motivación d e esa iniciativa política es el ‘toma y daca’ (te doy, me das) para asegurar diputados y senadores.

“Hablan de unidad, pero cada uno dice ser el candidato. Eso no es unidad, es una 'toma y daca' por cargos y privilegios. La población ya no cree en eso”, aseguró Reyes Villa, quien enfatizó que no fue invitado a firmar ninguna carta ni a participar de las reuniones.