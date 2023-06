Manfred está habilitado y dice que puede ser el próximo gobernador de Cochabamba

“Puedo ser el próximo gobernador, porque no me han dejado terminar mi gestión en la Gobernación (de Cochabamba). Me la han incendiado a media gestión. ¿Quién ha hecho incendiar mi gestión? ha sido Evo Morales”, recordó la autoridad ante la consulta sobre su futuro político ahora que no tiene procesos penales activos. Con la decisión del TCP, los cargos planteados en su contra deberían tramitarse a merced de un tribunal de responsabilidades en un denominado caso de corte.