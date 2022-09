Manfred irá a juicio el 17 de octubre por el caso ‘Quecoma’ y su defensa protesta

“La audiencia de juicio oral está para octubre, vamos a ver el tema de fondo y establecer si el señor Manfred Reyes Villa tiene responsabilidad o no en la construcción de la represa Quecoma. Nosotros vamos a demostrar que no existe ningún tipo de responsabilidad del alcalde, estamos seguros que así será, esperemos que la política no interfiera y que los jueces no sean objeto de presión para que el Tribunal de Sentencia falle de manera libre”, dijo el abogado defensor, Ronald Pinto.