Manfred Reyes Villa: "Evo Morales quiere electoralizar el país por su desesperación de ser candidato"

Es una situación muy preocupante y, obviamente, por eso es importante ver el modelo económico. Es cierto, no podríamos prohibir las exportaciones ni dar cupos como era antes, tenemos que abrir completamente el país a las exportaciones. Hay emprendimientos con gran competitividad en todas partes, especialmente en Santa Cruz. No podríamos seguir limitando las exportaciones.

Tenemos que tener la capacidad de darle valor agregado a nuestras potencialidades , no se olvide que hemos sido los mayores productores de gas, la exploración no se va a hacer de la noche a la mañana. Hay que tomar medidas hacia futuro, continuar con la exploración para poder lograrlo, porque el mundo va a necesitar el gas más de 50 años todavía y es lo que más tenemos. Si habremos logrado utilizar un 25% es mucho. Tenemos mucho potencial gasífero, tenemos que continuar con el buen manejo de todo lo que es el litio.

Si yo he salido de los temas judiciales es gracias a la CIDH, no gracias al Gobierno. La CIDH consideró un error gravísimo que cometió el Gobierno de llevar mis casos por la justicia ordinaria. Tuvo que rectificar. De ganarle yo, estamos hablando de casi 11 millones de dólares que se han calculado por los 11 años que yo he estado fuera de Bolivia. Entonces, ha sido la CIDH la que ha dado la alarma para que puedan arreglar y corregir la instrumentalización. Una instrumentalización del Poder Judicial que ha aplicado Evo Morales para ajusticiar a todos los que piensan diferente.

Son reuniones que se han hecho. Yo he estado al margen de ese tipo de reuniones, porque las reuniones que haya se las tiene que hacer en el país. Yo no creo que haya un acuerdo entre políticos, porque el voto no se transfiere, no porque yo diga a la gente voten por tal, por fulano, por sultano van a votar. Yo creo que tiene que haber un acuerdo entre el pueblo, es el pueblo boliviano es el que tiene que definir qué es lo que se va a hacer, no son los líderes políticos.