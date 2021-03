Manfred sigue en carrera electoral y no será inhabilitado por su residencia en Tiquipaya

Escucha esta nota aquí

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba (TED) levantó el último escollo que se había presentado contra la candidatura de Manfred Reyes Villa tras declarar cerrado el caso de inhabilitación que se había planteado en su contra.

El presidente del TED, Humberto Valenzuela, dijo que el cuerpo colegiado no se pronunciará en tanto el Tribunal Constitucional (TCP) no resuelva el fondo del asunto que tiene que ver con la residencia del candidato, pues en la última elección votó en Tiquipaya y no en Cochabamba.

“Este tribunal no ha aprobado ninguna resolución en contra de Manfred Reyes Villa, por ahora este caso lo damos por cerrado”, remarcó la autoridad.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) repuso este miércoles la candidatura de Reyes Villa luego de revisar el fallo del 26 de febrero que lo dejó fuera de carrera.

Sobre el tema el candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la agrupación Sumate, Manfred Reyes Villa, informó a EL DEBER que continúa en carrera electoral luego de la determinación del TED y pidió mantener la calma a sus seguidores.

“Todo está zanjado y yo continúo en carrera electoral (…) considero irresponsable esas acusaciones luego de que el TSE emitió su fallo”, detalló Reyes Villa.

El candidato mencionó que la noche de este miércoles participará en los actos proselitistas de su agrupación que se desarrollarán en la ciudad de Cochabamba.

