Manifiesto indígena exige a Arce que deje de favorecer el extractivismo que pone en riesgo de extinción a los pueblos originarios

Escucha esta nota aquí

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), publicó un documento, aprovechando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para manifestar que, a 12 años, 6 meses y 2 días de la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional, los pueblos Indígenas Originarios Campesinos en Bolivia, tienen más motivos para lamentarse que para celebrar.



En el manifiesto, Contiocap enumera una serie de medidas del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), tanto en las tres gestiones de Evo Morales como en la actual, de Luis arce, que ponen el riesgo de extinción a los pueblos originarios.

"A la fecha, lo único que tenemos los pueblos indígenas son ilusiones diluidas, sueños que se convirtieron en pesadilla porque el Estado Plurinacional se ha convertido en un discurso político del partido gobernante que, durante los últimos 15 años de gobiernos nacionales, primero con Evo Morales, luego Jeanine Añez y ahora con Luis Arce", dice el principio.

Según Contiocap, el discurso del Estado Plurinacional ha sido utilizado solo para encubrir el carácter anti indígena, anti territorios indígenas, anti naturaleza y anti áreas protegidas de estos gobiernos.

"La interculturalidad del Estado de Bolivia ha sido reducida a un instrumento de sometimiento y esclavitud político- partidario para el grupo de personas que lo representan, a través de quienes se pretende imponer una sola cultura y una sola forma de desarrollo, convirtiéndose en la punta de lanza para la división entre bolivianos y bolivianas, invasión a los territorios indígenas, las áreas protegidas, el acaparamiento de tierras, todo para solventar las pretensiones de perpetuar en el poder al partido gobernante (MAS-ISP), convirtiéndose en una amenaza que provocaría la extinción de los verdaderos pueblos y naciones indígenas que representan la plurinacionalidad del Estado", continúa el manifiesto.

Para Contiocap, los territorios indígenas, áreas protegidas y recursos naturales se han convertido en moneda de cambio del clientelismo/prebendalismo de votos o apoyo político de estos gobiernos, que han creado una nueva clase privilegiada y de élite en Bolivia, "quienes gozan de la protección gubernamental para usurpar, avasallar, invadir, imponer, dominar; mientras los pueblos indígenas seguimos siendo la clase despojada, ultrajada, abusada, avasallada, relegada, discriminada, que sigue en la lucha diaria para reivindicar derechos fundamentales y constitucionales, postergando así el avance en los planes de vida propios".

Los firmantes consideran que la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido obstruida por la cooptación político- partidaria de las organizaciones representativas de sus pueblos, tanto que ya no demandan el respeto de dichos derechos, sino que son parte cómplice para la entrega de sus territorios, por el prebendalismo y las aspiraciones político partidarios particulares de los dirigentes.

"El gobierno del MAS ha sustituido a las organizaciones tradicionales de los pueblos indígenas por organizaciones sociales afines a su ideología política, decidiendo y reconociendo a discreción sobre quién es válido para la toma de decisiones sobre nuestros territorios indígenas", aseveran.

Las organizaciones que conforman Contiocap aseveran que en las últimas elecciones subnacionales 2021, el partido de gobierno, en complicidad con los Tribunales Electorales Departamentales (TED), han usurpado representaciones políticas correspondientes a los pueblos indígenas, aquellas elegidas de forma directa de acuerdo a sus procedimientos propios, como establece la Constitución.

"Como ejemplo, mencionamos que en la representación Guaraní para la sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, que se lleva a cabo en Charagua, están asistiendo los usurpadores afines al Gobierno, lo mismo en la Nación Qhara Qhara, donde se pretende desconocer a los elegidos de manera directa", denunciaron.

Exigencias

Ante las irregularidades denunciadas en el manifiesto, las organizaciones firmantes también plantearon varias exigencias, sobre todo dirigidas a Luis Arce.

"Le demandamos gobernar para todos los bolivianos y bolivianas, pueblos indígenas y no indígenas, sin favorecer solo a sus sectores afines y al extractivismo, que nos ponen en riesgo de extinción con la destrucción de nuestros territorios y áreas protegidas, que son patrimonio del pueblo boliviano".

Otra demanda, a Arce y también a David Choquehuanca, es que "dejen de dar falsos discursos de defensores y protectores de la Madre Tierra y pueblos indígenas" para lavar su imagen ante la comunidad internacional, y encubrir su política económica anti indígena y anti naturaleza.

Contiocap además pidió que la reactivación económica no contemple solo actividades extractivas como la minería, construcción de hidroeléctricas, deforestación, el agronegocio, la explotación hidrocarburífera, etc.; sino que sobre todo fomente la economía plural para la producción sustentable y regenerativa desde los territorios y comunidades indígenas, respetando convenios internacionales, la Constitución, los derechos de pueblos indígenas y la naturaleza. "Para ello, que se investiguen y recuperen los millones del Fondo Indígena, perdidos durante el gobierno de Evo Morales", atacaron.

Del mismo modo, solicitaron que los organismos internacionales regionales y universales en materia de derechos humanos presten especial atención a esta "bomba de tiempo que es la política de imposición del extractivismo del Gobierno de Bolivia", que afecta irreversiblemente a los pueblos indígenas.

Acciones concretas que postergan a los pueblos indígenas

El documento de Contiocap dio a conocer una listado de las acciones de los últimos 15 años de Gobierno que -consideran- afectan de forma premeditada a los pueblos indígenas y sus intereses:

1. Anulación de los objetivos y funciones reales del Ministerio de Medio Ambiente en la primera gestión de gobierno de Evo Morales.

2. Negociado del texto original de la Constitución Política del Estado Plurinacional con poderes de la ultra derecha y complicidad de la izquierda progresista disfrazada de socialista.

3. Corrupción en el manejo del Fondo Indígena y la impunidad de los responsables.

4. Impulso al Plan IIRSA-COSIPLAN, que es la base de todos los mega proyectos como las hidroeléctricas, y del plan de colonización del TIPNIS entre otros, por el sector cocalero del Chapare, que amenazan con la destrucción total de territorios indígenas y áreas protegidas.

5. Modificación de los procedimientos del carácter previo de la Consulta Libre Previa e informada a los Pueblos Indígenas del TIPNIS, Ley 222.

6. Ley de Minería y Metalurgia, Ley No 535, total y absolutamente discriminadora de los pueblos indígenas, que otorga derechos a terceros externos para tomar posesión de áreas donde nosotros tenemos nuestros medios de vida.

7. Impulso a las exploraciones petroleras en áreas protegidas con subvenciones a las empresas transnacionales.

8. Modificación de las normas de Consulta para el sector hidrocaburífero DS 2298, y atribuyéndose el Estado el derecho de decisión, en caso que los pueblos no dieran respuesta.

9. Cambio de uso de suelos en el Oriente (Santa Cruz) y Amazonia (Beni, Norte de La Paz y Pando).

10. Destrucción de la institucionalidad de las entidades públicas descentralizadas de control y fiscalización como el SERNAP, INRA, AJAM, ABT.

11. Leyes y normas menores para ampliar la deforestación y legalización de la quema de bosques que el 2019 incendió el bosque seco Chiquitano, y desde entonces continúan incendiando bosques para favorecer a grupos de interés políticos y de poder económicos, afectando territorios indígenas y áreas protegidas nacionales y subnacionales.

12. Autorización de monocultivos con más eventos transgénicos.

13. Todo lo anterior mencionado está amenazando la existencia de hermanos Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y No Contactados.

14. Leyes que coartan la autodeterminación a través del ejercicio de nuestra Justicia Indígena Originaria, (Ley No 73) que como naciones originarias ancestralmente hemos tenido nuestros sistemas culturales, sociales, económicos, políticos, espirituales y de justicia.

15. Las autonomías de los pueblos indígenas no son autonomías porque las cartas orgánicas y estatutos deben estar alineadas a la ideología, planes y control del gobierno del MAS.

16. Ante la férrea defensa de nuestros derechos amparados por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de Escazú que tiene carácter vinculante; las y los defensores de derechos indígenas, derechos humanos y de la Madre Tierra, estamos siendo procesados y perseguidos como son los casos en el Chaco, en el Ayllu Cala Cala, en Roboré, etc.

17. Los ejecutores para-estatales de estos planes nefastos del gobierno que atentan contra nuestros pueblos indígenas y áreas protegidas que son también nuestros territorios son: el INRA, la ABT, la AJAM, el SERNAP, ENDE, YPFB, los TED, el Órgano Judicial, el SIN, etc.

Lea también ECONOMÍA De los 26.000 títulos que anunció Arce por el 2 de agosto, tres son para indígenas-campesinos La mayor parte de los títulos son para productores pequeños. El sector indígena, desde hace varios años, exige acelerar el saneamiento de su territorio para evitar su invasión