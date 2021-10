Mantienen vigente la sentencia de condena contra Manfred, pero no se puede ejecutar mientras no se pronuncie el TCP

Escucha esta nota aquí

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, denegó la tutela solicitada por Manfred Reyes Villa que exigía se deje sin efecto la resolución del TSJ que rechazó el recurso de casación. Sin embargo, dispuso mantener las medidas cautelares que dejan en suspenso la ejecución de la sentencia condenatoria contra el alcalde de Cochabamba, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).





“Yo diría que fue un empate, hasta lograr dilucidar esto en el Tribunal Constitucional, pero como han dicho los jueces, a Manfred no lo toca nadie hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie y se tendrá que pronunciar en derecho, porque Manfred no ha tenido el debido proceso”, dijo el alcalde cochabambino en conferencia de prensa.















Reyes Villa había planteado un amparo constitucional en contra de los magistrados del TSJ que rechazaron el recurso de casación que había planteado. El amparo fue presentado ante la Sala Constitucional Segunda de Chuquisaca cuya audiencia se llevó adelante en Sucre y los vocales decidieron no pronunciarse sobre el fondo de la demanda.









Según el burgomaestre su caso estuvo plagado de irregularidades, porque explicó que él debía ser procesado con un juicio de responsabilidades tal como mandaba la antigua Constitución Política del Estado (CPE); asimismo dijo que fue juzgado en ausencia y estuvo en indefensión permanente.





Recordó también que hubo una situación política de mucha presión cuando fue juzgado y no pudo asumir defensa. Finalmente pidió al TCP revisar todo su caso para rectificar la injusticia que se cometió en el juicio que planteó el MAS.





Más adelante aseguró que su caso también está en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta donde llegó para denunciar la persecución a la que fue sometido y espera una resolución de esa instancia.





“Por eso es que me he presentado a la Alcaldía, mi candidatura estuvo llena de vicisitudes, porque me habilitaban y me deshabilitaban, pero mira, hemos logrado un gran avance en estos cuatro meses y un reconocimiento del pueblo, entonces estamos convencidos de que haremos gestión y trabajaremos por esta Alcaldía”, dijo ante la algarabía de sus seguidores.