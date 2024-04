Manuel Rocha reveló en 2002 cómo Evo ganaba adeptos rechazando a EEUU

Manuel Rocha creció en las sombras de su carrera diplomática. Su oscuro trabajo en la primera década del 2000 fue Bolivia. El exembajador de Estados Unidos acaba de ser condenado, este viernes, a 15 años de prisión por haber espiado para Cuba durante 40 años. El dato no es menor para Bolivia por la influencia que tuvo en la política de Bolivia. El 30 de junio de 2002. Bolivia estaba en plena carrera electoral. Manfred Reyes Villa era el virtual ganador, pero al final venció Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en esos comicios sorprendió Evo Morales, que en las encuestas no pasaba del 5% pero al final fue el segundo. Sánchez de Lozada ganó con casi 22,5%, seguido por Morales con el 21,94% y como tercero, Reyes Villa, con un 20,91%. Solo 721 votos separaban al segundo del tercero. Cuatro días antes de esas elecciones, Rocha dijo: “Quiero recordarle al electorado boliviano que, si elige a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína, pondrá en peligro la ayuda de EEUU ”. Además, aludió el plan que había entonces para la exportación de gas a California. En esos días, la empresa Sempra Energy había explorado la posibilidad de contar con gas natural de Bolivia. “No mencionó a Evo Morales, pero no necesitó hacerlo. Todos los electores bolivianos entendimos exactamente a qué y a quién se refería”, recuerda el periodista Robert Brockmann, que era columnista de opinión para el diario La Razón y en el semanario La Época. Brockmann relata que Rocha invitó a un grupo de periodistas a una cena el 12 de julio de 2002 en la residencia de la Embajada de Estados Unidos. Asistieron, además de Brockmann, monseñor Jesús Juárez, que era obispo de El Alto; Víctor Hugo Cárdenas, exvicepresidente de la República; Carlos Gerke, entonces rector de la Universidad Católica Boliviana; René Mayorga, director del Cebem; Luis Vásquez, entonces presidente de la Cámara de Diputados; Fernando Candia, economista; Juan Cristóbal Soruco, que era director de La Razón; y Lupe Cajías, columnista de La Prensa y que en ese entonces era funcionaria de la Contraloría.

“Quiero decirles que lo que yo dije tiene poco o nada que ver con lo que se me atribuye. Me da una rabia enorme que se me haya hecho decir cosas que no están escritas (mostró el par de hojas del discurso) ni las dije, y que me gustaría contestar a todos, uno por uno, sobre las cosas que dijeron que dije. Voy a leer el discurso en su integridad para que ustedes juzguen y se den cuenta de que no se menciona el nombre de Evo Morales”, les dijo Rocha esa noche. Brockmann lo anotó en su agenda.