Marca Ciudad genera rechazo y polémica en Tarija después de su lanzamiento

"¡Cómo ese eslogan!, ¿Vino para quedarse y tomar bebidas alcohólicas?, cuando tenemos miles de características para mostrar en términos de valores humanos, geográficos y de otras producciones, como los jamones y quesos. Me parece es un exceso que cometió la Dirección de Turismo de la Alcaldía de la ciudad de Tarija ", cuestionó.

"Hay que aplicar la normativa que va generar el Plan Municipal de Turismo, donde debe estar la marca basada en estudios técnicos, con participación ciudadana. Entonces, hasta que no haya ese elemento, va a quedar suelta y susceptible a cualquier observación", expresó.