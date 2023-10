Marcel Rivas en huelga: "De este mi cautiverio sólo voy a salir de dos formas: mediante la liberación inmediata o muerto en un cajón"

“Desde este momento he dejado de comer. No voy a consumir ni un solo alimento, no voy a tomar ni una gota de ningún líquido, hasta que la pandilla me libere de manera incondicional e irrestricta… O me saquen en un ataúd”, manifestó -a través de un video- Marcel Rivas, ex director de Migración de la gestión de Jeanine Áñez, que se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro.