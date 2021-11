Marcha del MAS, una "pulseta política" y una movilización "de derrota", según la oposición

Escucha esta nota aquí

Después del arranque la marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus grupos afines se generó una serie de críticas que dejaron varios titulares que salen desde las fuerzas opositoras que, si bien respetan las movilizaciones del oficialismo, expresaron sus observaciones respecto a esta iniciativa que partió en la presente jornada Caracollo (Oruro) y el lunes "reventará" La Paz , según las propias declaraciones del líder cocalero Juan Evo Morales.

María René Álvarez, diputada de Creemos, observó que esta movilización (que cuenta con el respaldo de las máximas autoridades del país) es una demostración de fuerza y una "pulseta política innecesaria" que nace desde el partido azul, siendo una "salida equivocada" en un contexto en el que "la población necesita soluciones a diferentes problemáticas, como es el caso de la Ley 1407".

"Esta actitud genera un clima de beligerancia que el país no necesita. La marcha es un acto político temerario y no tiene otro objetivo que amedrentar a quienes no comulgamos con el MAS y con el totalitarismo", apuntó la legisladora cruceña, al remarcar que este tipo de iniciativa van en contrarruta de la necesidades de la ciudadanía.



Álvarez remarcó que la defensa de la democracia es un acto permanente de quienes creen en la libertad y el respeto de los derechos individuales y colectivos.

Mientras tanto, el senador Henry Montero (Creemos) también expresó su crítica al exponer que "los mismos que querían trabajar durante los días de paro multisectorial, ahora marcharán durante una semana".



“Los que están marchando reclamaban que querían trabajar. Una semana van a estar marchando y no van a trabajar, o no sé si van a pedir reactivación económica u otras medidas de reivindicación, pero esa es la incoherencia del MAS, que hoy marchan apoyando al Gobierno cuando pedían trabajo”, señaló el senador en una contacto con Radio Panamericana.

El parlamentario cruceño consideró que con el inicio de la marcha, que llegará el próximo lunes a la ciudad de La Paz, Morales intenta “lavar su imagen” en relación a su “cobardía de huir” en noviembre de 2019.

"¿A quién quiere engañar el MAS?", fue el cuestionamiento lanzado por el diputado Miguel Roca (Comunidad Ciudadana), vía Twitter, quien calificó la movilización azul como un bochornoso acto de prebenda y coherción.

Históricamente, las marchas de movimientos sociales, cuando son genuinas, han sido en contra del gobierno, jamás a favor. Una marcha organizada desde el Poder es tan sólo un bochornoso acto de prebenda y coerción. ¿A quién quiere engañar el MAS? — Miguel Antonio Roca (@MiguelAntonRoca) November 24, 2021

Desde el mismo frente opositor, el diputado Alberto Astorga manifestó que la marcha es "la marcha de la derrota, ya que en las calles los derrotamos con la abrogación de la Ley 1386 y por eso los masistas están respirando por la herida".

La marcha del MAS, es la marcha de la derrota ya que en las calles los derrotamos con la abrogacion de la ley 1386 y por eso los masistas están respirando por la herida, además Luis Arce una vez más se degrada políticamente en esta marcha porque esta como asistente de Evo Morales pic.twitter.com/osHvY2uwRC — Beto Astorga Torrez Diputado Nacional (@BetoAstorgaT) November 24, 2021

"En la marcha del MAS han demostrado la debilidad de Arce, su falta de liderazgo es vergonzosa, desesperadamente han tenido que recurrir a obligar a funcionarios a participar. Hay que aclararle a Luis Arce (@LuchoXBolivia) que el pueblo no son solo funcionarios públicos y movimientos pagados", sostuvo por su parte la diputada Laura Rojas (Creemos).

Hay funcionarios públicos que fueron obligados a ir a la marcha del MAS, con amenazas de destitución, están usando bienes del estado, ya estamos recibiendo fotografías e información,

Ovbiamente lo denunciaremos al Ministerio público, por el USO INDEBIDO DE BIENES DEL ESTADO. — AMILCAR BARRAL (@amilcarbarral) November 23, 2021

