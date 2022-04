Marco Pumari: “Es hora ya de levantarse. Basta de tanto atropello”

Escucha esta nota aquí

Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), deberá permanecer tres meses más detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, según dispuso el miércoles el juzgado cautelar sexto.

El también excandidato a la Vicepresidencia del Estado por Creemos es procesado por la quema de las instalaciones del Tribunal Departamental Electoral (TED) en 2019 y fue aprehendido en diciembre de 2021.

“No me van a doblegar, estoy firme, pero esta vez ya no me van a callar. Es hora ya de levantarse. Basta de tanto atropello. Ustedes están viendo, tenemos una justicia subordinada al poder político. Eso debe terminarse”, dijo el hombre al salir de la audiencia.

Pumari estaba próximo a cumplir cuatro meses dentro de la cárcel, la medida cautelar inicial que se le había fijado. Sin embargo, ahora se amplió dicha disposición, para que la Fiscalía pueda continuar con las investigaciones.

“Sin entrar en consideraciones de orden legal el suscrito juez cautelar sexto penal dispone, acepta la ampliación del plazo de detención preventiva del señor Marco Antonio Pumari Arriaga; sin embargo, esta va a ser únicamente por el tiempo de tres meses más a efectos que los actos de investigación que aún se encuentran pendientes pueden ser realizados dentro de ese tiempo”, expresó el juez Raúl Estrada Manrique, de acuerdo a El Potosí.