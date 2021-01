María José Oomen: "Es lamentable que el Gobierno no acepte los avances realizados" para la compra de vacunas anticovid

En reiteradas ocasiones, responsables del actual gobierno, desde el presidente hasta los ministros, han criticado a la administración de Jeanine Áñez por la falta de gestión para adquirir las vacunas contra el Covid-19. El mismo ministro de salud dijo el fin de semana que si ellos hubieran estado como autoridades el pasado año, Bolivia ya estaría vacunando a la población contra el coronavirus.

Según el canciller Rogelio Mayta, el gobierno de Áñez se limitó a enviar "cartitas" en lugar de conseguir vacunas.

Ante estas argumentaciones, tanto la ex ministra de Salud, Eydi Roca, como la ex canciller Karen Longaric, expresaron su desacuerdo y mostraron documentación y evidencia de las gestiones realizados para conseguir vacunas anticovid. Roca, en un informe detallado, describe las negociaciones sostenidas con 4 laboratorios fabricantes de vacunas.

EL DEBER ha logrado entrevistar a la ex encargada de negocios (a.i.) de la Embajada de Bolivia en Gran Bretaña, María José Oomen Liebers, quien, en virtud de su cargo y bajo instrucciones de Cancillería, realizó las gestiones para que el país acceda a las vacunas contra del Covid-19. A continuación la entrevista:

- Bolivia fue seleccionada para participar en el mecanismo Covax y recibir, de manera gratuita, vacunas. ¿Cómo se logra entrar a ese programa?

Covax es uno de los tres pilares del Acelerador de acceso a herramientas Covid-19 (ACT), que fue lanzado en abril 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y Francia en respuesta a esta pandemia. COVAX está coordinado por GAVI, La Alianza para las Vacunas, CEPI - la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial para la Salud (OMS).

En fecha 03 de julio de 2020 la Embajada de Bolivia en Londres envió a GAVI la carta oficial de parte del Estado Plurinacional de Bolivia, firmada por la Ministra de Salud, para ser parte de COVAX Facility. También en julio, recibimos las invitaciones a las primeras reuniones de alto nivel de COVAX Facility. El 03 de agosto de 2020, recibimos oficialmente la confirmación de elegibilidad por parte de GAVI; en septiembre de 2020, recibimos la nota oficial confirmando nuestra participación en esta alianza. Finalmente, en diciembre recibimos la confirmación que Bolivia recibiría el lote de vacunas gratuitamente.

Todos los países participantes de COVAX Facility, independientemente de sus niveles de ingresos, tendrán el mismo acceso a estas vacunas una vez que se desarrollen. Sin embargo, dentro del COVAX Facility, existe el Compromiso de Mercado Avanzado de COVAX (COVAX AMC, por sus siglas en Inglés)– para garantizar que 92 de los países miembros de COVAX de ingresos medianos y bajos y que no pueden pagar por sí mismos las vacunas tengan el mismo acceso a las mismas.

En el caso de Bolivia, uno de los países de ingresos más bajos de la región, se presentó la posibilidad de acceder a un lote inicial de vacunas de manera gratuita o a un precio reducido – dependiendo del monto total recaudado por COVAX al finalizar el 2020. El lote sería suficiente para cubrir al 20% de nuestra población.

-¿Qué condiciones implicaba acceder a estas vacunas?

El 03 de diciembre de 2020, recibimos una nota de GAVI que indicaba que los países del COVAX AMC debían enviar un formulario de solicitud de vacunas contra el Covid-19 compuesto de dos partes, una debía ser llenada por el Ministerio de Salud antes del 7 de diciembre y la segunda debía proporcionar un contexto nacional de las leyes y procesos de indemnización en nuestro país, y ser firmada por el Ministro de Salud y el Ministro de Economía y a ser devuelto antes del Lunes, 14 de diciembre 2020.

- ¿Cómo se seleccionaría la vacuna final?

Una vez que cualquiera de las vacunas de la cartera de COVAX se haya sometido con éxito a ensayos clínicos y haya demostrado ser segura y eficaz, y haya recibido la aprobación, las dosis disponibles se asignarán a todos los países participantes a la misma tasa, proporcional al tamaño total de su población. Si bien los países que se autofinancien pueden solicitar dosis suficientes para vacunar entre el 10 y el 50% de su población, ningún país recibirá dosis mayores para cubrir al 20% de su población hasta que todos los países miembros hayan recibido esta cantidad (20%).

- ¿Cuántas vacunas corresponderían al país y cuándo podrían llegar a Bolivia?

Según lo anunciado por el Dr. Seth Berkley (Director Ejecutivo de Gavi), los miembros de COVAX pueden planificar un despliegue de vacunas en el primer trimestre de 2021. A esto le seguiría la administración continuada de dosis a todos los participantes durante la segunda mitad del año, hasta lograr cubrir el 20 % asignado.

- El mecanismo Covax ¿implicaba algún tipo de pago para Bolivia?

No existe ningún compromiso de pago para Bolivia, al ser seleccionado como uno de los diez países en la región que no pagaría para recibir el lote mencionado.

- El gobierno de Jeanine Áñez expresó su intención de acceder a las vacunas ofertadas por el mecanismo Covax ¿hasta dónde se pudo avanzar en las gestiones?

Además de las cartas enviadas para ser parte de COVAX, autoridades del Ministerio de Salud y mi persona, en representación de Cancillería, participamos de manera continua en todas las reuniones del COVAX AMC. Con el cambio de gobierno, envié informes detallados al nuevo Canciller y pedí instrucciones en variadas ocasiones acerca de cómo proceder. Es importante entender que las gestiones entorno a la vacuna no culminan con un cambio de gobierno, deben continuar y así se hizo.

- ¿Qué restaba para conseguir, finalmente, las vacunas?

La aprobación de las vacunas por parte de COVAX, y por parte de Bolivia, el llenado de los formularios de compromiso que COVAX nos envió en el mes de diciembre de 2020.

- ¿Se informó al Gobierno de Arce de la situación real de las gestiones para concluir la consecución de las vacunas?

En fecha 26 de noviembre envié un informe al Canciller Rogelio Mayta, detallando todas las gestiones realizadas de manera cronológica. Todas las notas de parte de la Embajada de Bolivia en Londres en relación a estas gestiones se encuentran en Cancillería y tengo copias de las mismas para mi respaldo. Siempre solicité que fueran transmitidas al Ministerio de Salud.

- ¿Por qué la insistencia del nuevo ejecutivo de desmerecer los avances realizados para alcanzar vacunas para Bolivia?

Nosotros hemos trabajado para acceder a las vacunas por el bien del país, sin ninguna motivación de carácter político.

Es lamentable que el actual Gobierno no reconozca los valiosos avances realizados durante el anterior gobierno. Tal vez sea esto por motivos políticos o porque no han leído los informes detallados que he enviado a Cancillería en los que consta el beneficio de gratuidad por parte de COVAX.

El Viceministro de Comercio Exterior ha difundido en las redes sociales y entrevistas, información incorrecta; compartió una lista de COVAX de aquellos países que deberán pagar para acceder a vacunas. Bolivia naturalmente no está en esa lista, porque nosotros recibiremos la vacuna por parte de COVAX gratuitamente para un 20% de nuestra población. Toda la documentación está en Cancillería.

- Además de la apuesta por el mecanismo COVAX, realizaron otras consultas a diversos laboratorios. ¿Cómo se produjo el primer contacto con Astra Zeneca para optar a las vacunas?

Se tuvo contacto continuo con representantes de AstraZeneca, con la finalidad de explorar la posibilidad de que Bolivia pueda acceder, a través de la compra, a un lote complementario de vacunas, ya que a través de COVAX se lograría vacunar al 20% de la población. Es importante recalcar que, durante todo este período, las vacunas contempladas se encontraban aún en etapas de pruebas, por lo que las gestiones y posibles negociaciones se realizaban bajo el supuesto de que las vacunas sean aprobadas debidamente. Asimismo, en ese momento, la vacuna de Astra Zeneca era la única en fase de mayor avance, de la cartera de vacunas contempladas por COVAX.

- El objetivo de este primer contacto ¿perseguía la compra de las vacunas o era una consulta sobre los avances de la misma y las condiciones logísticas que requiere?

El primer contacto con AstraZeneca fue en junio de 2020, con la intención de conocer los avances de las pruebas de la vacuna, las condiciones de compra, entre otros. Pero como menciono anteriormente, era muy temprano para considerar posibilidades de compra, ya que la vacuna aún se encontraba en etapa de pruebas.

- ¿En qué momento se materializa la intención de compra? ¿Y por qué cantidad de vacunas se concreta el acuerdo?

Luego de una reunión virtual en fecha 06 de agosto de 2020 con representantes de AstraZeneca para la región latinoamericana y de la cual participó la exministra Eidy Roca, se iniciaron gestiones para acceder, mediante la compra, a un lote complementario de vacunas, una vez sean aprobadas. En ese sentido, fuimos informados por el Sr. German de la Llave, de AstraZeneca Argentina, de que según acuerdos contractuales entre AstraZeneca y el Serum Institute de la India, correspondería al segundo suministrar la venta de las dosis adicionales. En ese sentido, a inicios de octubre, organicé reuniones entre el Ministerio de Salud y Amit Thatte, representante para nuestra región del Serum Institute. Para proceder con la compra de las vacunas, se debía rellenar un TERM SHEET, el cual le competía al Ministerio de Salud, por supuesto.

- Según los avances de la negociación, ¿cuándo llegaría la vacuna a Bolivia?

Yo trabajé para el Estado boliviano hasta 08 de diciembre de 2020. No tengo conocimiento actual del estado de las negociaciones.

- ¿Se logró materializar una oferta concreta?

Las atribuciones de Cancillería y de la misión en Londres no nos permiten negociar la adquisición de las vacunas, ni los precios, ni las cantidades. Nuestro rol ha sido el de gestionar cooperación multilateral (COVAX) y abrir espacios para que el Ministerio de Salud negocie la compra de vacunas.

- ¿Bolivia realizó algún desembolso para reservar las vacunas? ¿Cómo y cuándo correspondía realizar el pago?

No tengo conocimiento al respecto, pues no es algo que le compete a Cancillería si no más bien al Ministerio de Salud, Ministerio de Planificación y Ministerio de Economía y Finanzas. Cancillería se dedicó a hacer gestiones para propiciar cualquier futuro acuerdo.

- Mientras ustedes permanecían en función de gobierno, las vacunas estaban todavía en fase de experimentación inicial, ¿retrasó la compra el hecho de no conocer la eficiencia de las mismas?​

No hubo compra, como menciono en mis anteriores puntos. Sin embargo, si había la posibilidad de hacer una compra de la vacuna de AstraZeneca/Oxford por adelantado como lo hicieron algunos países, es decir, compraron bajo riesgo de que la vacuna no sea aprobada. Pero, según entiendo, no fue el caso para Bolivia. Repito, la decisión de la compra competía a otros ministerios.

- Bajo su gestión, ¿qué acciones restaban para la compra final de las vacunas? ¿Cuáles eran las preferenciales?​

Según mi criterio, considero que se podría haber concretado la compra de la vacuna de Astra Zeneca/Oxford a través del Serum Institute, llenando el Term Sheet. Sin embargo, eso lo definía el Ministerio de Salud, no la Cancillería.

- En la transición de mando, ¿se detalló las gestiones realizadas ante los distintos laboratorios y el estado de las mismas?

Detallé todas mis gestiones, en varias ocasiones, y en mi informe final luego que mi renuncia fuera aceptada (08 de diciembre de 2020).

- ¿Por qué la insistencia de las autoridades actuales de desconocer las gestiones y avances realizados? Este rechazo ¿retrasa la llegada de la vacunas al país?

Reitero que es lamentable que el actual gobierno no rescate y acepte los avances realizados. Considero que hay una politización entorno a este tema, tratando de involucrar a Cancillería en áreas que no son de su competencia.

- ¿Usted considera que la Cancillería y la Embajada de Bolivia en Londres en el anterior gobierno han hecho las gestiones que debían hacer para obtener la vacuna contra el Covid-18 para Bolivia?

Absolutamente que sí. Hemos hecho las gestiones para ingresar a COVAX, hemos participado de todas las reuniones de esta alianza, hemos abierto espacios con AstraZeneca para que el Ministerio de Salud pueda negociar y adquirir vacunas. Todo en el marco de las competencias de la Cancillería.