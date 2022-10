María Nela Prada se refiere a Camacho como un "tipo irresponsable" con "actitud de niño"

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, se refirió al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho como un “tipo irresponsable” que tuvo una actitud de “niño malcriado” al retirarse del diálogo. Destacó la serenidad del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)

En una entrevista con los medios estatales, la ministra Prada señaló que “el diálogo es esencial pero no debe tener ningún tipo de condicionamiento. Somos capaces de sentarnos, de hablar, de negociar no importa el tiempo que nos tome, pero lamentablemente, el pueblo boliviano lo vio en vivo por la televisión universitaria, por Bolivia TV, y por todos los medios que quisieron, que el gobernador y los cívicos cruceños no tienen voluntad de solucionar el tema”

Señaló que el censo “no es una chacota, es muy importante, no sólo para Santa Cruz, sino para toda Bolivia, para la población en general, y debe tomarse con la seriedad del caso. Lo que ocurrió ayer es que algunas personas vinieron con posición cerrada. Me refiero específicamente al gobernador Camacho, porque me parece un tipo irresponsable. Él ya venía con su posición de niño malcriado. ‘A mi no me gusta el juego de la democracia, agarro mi pelota y me voy’”, denunció.

Reiteró que el gobernador es político, “su aprobación de gestión se fue en picada, me pregunto quién conoce su plan de desarrollo, a dónde quiere llevar a Santa Cruz. Pero si es experto en organizar paros, y se arroga la voz de la región y él no es toda Santa Cruz. Me indigna como cruceña el desprecio al pueblo trabajador. ¿Quién hace funcionar este departamento?, el sector agropecuario, los comerciantes, los transportistas, son los pueblos indígenas originarios los que hacen girar la rueda del desarrollo en este departamento”.

La ministra criticó también los comentarios de Camacho sobre su denuncia de “acarreo” de gente para la concentración que el MAS realizó el viernes. “Al hablar de acarreo dice que el pueblo es ganado señor gobernador. Para él y su gente hay cruceños de primera, segunda y tercera. Quienes les cuidan su vecindario, el guardia de seguridad, quien les cocina. Y lo digo, mientras ellos declaran paro, esperan que que sus empleados, repito, los que les cuidan el barrio, les limpian y tienen comida preparada deben darse modos para llegar hasta sus casas. Se ha señalado que el del viernes no fue cabildo y definitivamente fue la expresión del pueblo”.

Lamentó también que Camacho está acostumbrado a manejar todo a patadas y puñetes y ya hay un muerto. “El Gobernador tuvo el cinismo de decir que la persona fallecida salió de su casa en contra de su voluntad. Esto es inaceptable, esta declaración es cínica, en vez de lamentar y sensibilizarse con la muerte sale con eso. No puede haber impunidad. ¿Acaso quien pone un pie fuera de su casa, en un paro para ir a trabajar, se arriesga a ser asesinado?, ese es el mensaje. El derecho a la protesta y a la vida son valores fundamental, pero también el de locomoción y trabajo”, aseveró.

Lo que pidió la ministra es que se demuestre que se puede hacer un censo de calidad, y responsable. “En la reunión del sábado, se pedía que pasen los técnicos para sustentar la propuesta, y pidieron que primero firmen el (decreto por censo en) 2023 y luego iban a negociar los técnicos, no podemos poner el carretón delante de los bueyes”.

Primero, dijo, deben demostrar que es posible, “los equipos técnicos del ministerio de Planificiación y del INE estaban ahí. Demostramos no solamente la apertura. No es ganarle al comité cívico, el censo es de alcance nacional”.

Dijo que tras el cuarto intermedio llegaron con otro semblante. “Con una posición radical, que no piensa en bienestar general y habla a nombre del pueblo cruceño. El gobernador Camacho se alimenta del conflicto, confrontación, violencia, como no puede hacer gestión, sustentar técnicamente lo que propone, la capacidad democrática de estar en un espacio de diálogo, lo abandona y punto. Demuestre gobernador capacidad y conocimiento”, conminó.

La noche anterior el gobierno hizo una propuesta que tiene que ver con los recursos, “propusimos hacer un esfuerzo y bajo resultados preliminares de población, podamos hacer el ajuste a los ingresos de cada región en el mes de octubre de 2024”.

Por eso, para levantar el paro cívico que genera enorme perjuicio a la familia cruceña, para llegar a una salida consensuada, se planteó este proyecto de modificación de la norma, que recibió el rector de la UAGRM. “Les planteamos abierta la fecha del censo y que los equipos técnicos sean los que le pongan la fecha, garantizando un trabajo de calidad, pero no aceptaron”, aseveró.



