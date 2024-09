Mariaca es el postulante con más impugnaciones en la carrera a fiscal general del Estado, EL DEBER accedió a la lista completa de observados

Guillermo Aguirre Calle, Julio Cesar Zarate Quispe, Quintín Quispe Chura, Rafael Rodríguez Gómez y Juan Carlos Soria Arellano son las cinco personas que presentaron seis impugnaciones contra el fiscal cruceño, Roger Mariaca Montenegro y aducen que no tiene la experiencia que exige el cargo de Fiscal General del Estado; otra persona, Tito Ibsen Castro, objetó su postulación por violación de derechos humanos.

En el caso del fiscal departamental de La Paz, William Alave, este tiene tres impugnaciones dos de ellas son por acoso sexual , una presentada por una mujer; una segunda denuncia presentada por tres parlamentarios que objetan cómo logró el certificado de no agresión a mujeres cuando tiene denuncias en ese sentido.

Estos dos candidatos son los que tienen más denuncias en su contra y los demandantes piden su inhabilitación. La candidata Marina Durán Miranda tiene dos impugnaciones, ambas por no cumplir con los requisitos comunes, aunque no especifican cuáles de esas exigencias no cumple.