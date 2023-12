Marset cambia de estrategia, a horas de la segunda parte de su entrevista; Santo y Seña anuncia un video con mensaje a las autoridades paraguayas

El programa televisivo uruguayo, que ha sido blanco de numerosas críticas en redes sociales, usó las mismas plataformas para responder. Manifestó que la periodista Patricia Martin "aclara(rá) todas las dudas sobre vuelos no declarados, montajes y tatuajes".

“Para mí las personas que hacen su trabajo están en lo correcto. No me meto con periodistas, con fiscales, con nadie. Yo hago lo mío y cada uno tiene su trabajo”, dijo Marset en el adelanto de la segunda parte de la entrevista que se emitirá este domingo 3 de diciembre en el programa Santo y Seña.

En la primera parte de esta entrevista, que fue difundida el domingo pasado, ya había negado estar detrás del crimen al fiscal paraguayo. "Por suerte están saliendo las cosas a la luz y yo no tengo ni un 0.1% que ver en eso, no estoy afín tampoco. No conocía a Marcelo Pecci. Lo conocí cuando lo vi ahí en la tele" declaró.