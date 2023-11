Marset, el hombre más buscado del país, reaparecerá en una entrevista a un medio uruguayo

"Gracias al director de la Felcn logré irme , porque él me avisó que el ministro había dado orden de aprehensión contra mi; como no hizo las cosas bien (el director), y porque está molestando a la gente inocente que no tiene nada que ver, quiero que se sepa esto ", dijo en el video de un minuto y 26 segundos.

“Señor ministro, me gustaría que no pierda el tiempo como lo hace, ¿por qué no se le ocurre, previo a su conferencia prensa, corroborar las informaciones y no quedar como burro ante su país y ante el mundo entero que lo ve en noticias?”, dijo el prófugo.