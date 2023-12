Marset no se arrepiente y dice que en 2024 se verá "si es ángel o demonio"

Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo más buscado, dio una entrevista al programa de televisión Santo y Seña (Canal 4), cuya segunda parte se difundió ayer domingo. “Yo no voy a entregarme nunca; búsquenme nomás”, fue su mensaje final en la exclusiva nota. “El próximo año sabrán si soy ángel o demonio. La política es lo peor, la más traicionera, pero le dejo claro que no le tengo un poquito de miedo”, indicó prófugo de la justicia.

El programa empezó con una encuesta en marcha a través de X (antes Twitter), con tres preguntas al público sobre Marset. Se va entregar, lo van a capturar, o nunca lo van a encontrar. Al final, ganó con el 51% “nunca lo van a encontrar”.

Durante el programa se le dedicó dos canciones a Marset, una de ellas dedicada a su esposa Gianina y se hace notar la historia de amor entre la pareja que se conocía desde muy adolescentes.

Los conductores anunciaron en el programa un último mensaje enviado por el traficante generando expectativa.

Al final el mensaje fue difundido y entre lo mas sorbesaliente Marset asegura que “yo no me voy a entregarme nunca”. Marset dijo dejó en claro: “yo no me yo voy a entregarme nunca, eso no estaba en la negociación, tampco nunca lo estuvo, solo hablé, de mi hermano mi mujer y mi cuñado, tampoco, había negociación”.

El narcotraficante siguió: “pedí que sean justos, pero veo que en la política no son justos hacen lo que quieren. La mafia, esa mafia de la politica no es justa, búsquenme nomás. Yo no voy a entregarme nunca, tampoco me siento acorralado como dicen, si nadie quiere decir la verdad que esa operación a Ultranzas fue una payasada, le piden 22 años y medio a mi mujer. Están mal de la cabeza y la verdad quiero terminar y vivir tranquilo con mi familia”, dijo.

Se burló de autoridades de Paraguay

Casi al final y en tono de burla agregó: “se me olvidaba algo pedirle disculpas al Paraguay que salieron a hablar de mis helicópteros el día que vino la periodista y mi abogado y no les pedí permiso; perdón por eso, la próxima les aviso antes”.

En Santo y Seña mostraron que el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, precisó que la afirmación del ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, de que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encontraría en Paraguay “no tiene elementos objetivos”.

Los antecedentes

Los periodistas, en el desarrollo del programa, hicieron un repaso a la vida delictiva de Marset y se remontaron a 2013 cuando fue descubierto transportando 450 kilos de marihuana en una avioneta y fue enviado por cuatro años a la cárcel.

Asimismo su relación con el primer cártel uruguayo PCU. También recuerdan un atentado a la brigada antidroga en 2020, la amenaza de muerte a la fiscal Monica Ferrero, el homicidio al íntimo amigo de Marset, amenazas a periodistas, vínculos con un empresario detenido y condenado con un cargamento de cocaína. También el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

En la entrevista, Marset también fue consultado por su vinculación con el empresario Martín Mutio, condenado a 15 años de prisión tras la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en el puerto alemán de Hamburgo.

Frente a las interrogantes, Marset negó su participación en esas acciones y dijo que jamás le gustó hacer explotar bombas, nunca atacó a periodistas ni a fiscales.

Al contrario, dijo que siempre se consideró un hombre creyente en Dios, apasionado por el fútbol y dijo no arrepentirse de nada. “Me juzgan demasiado sin saber”.

Marset dijo en la entrevista que cuando era chico soñaba con ser famoso, pero “nunca imaginé que mi fama iba ser por lo que hice. Me hicieron fama los políticos por lo de los pasaportes, eso me dio fama. A veces pienso que me hubiera quedado pintando autos”.

Las repercusiones no se hicieron esperar y el expresidente de Uruguay, José Mujica, cuestionó que “nunca vio un pesado del campo del delito que ande haciendo reportajes de prensa, sacándose fotos y todo más”.

“Esto de un delincuente medio vedette, no me cierra”, agregó.

Para el periodista argentino Diego Martini, la romantización del narcotráfico a través de las series y películas “nos ha hecho desviar el foco de las vidas y millones que se van en la guerra por el narcotráfico. Sebastián Marset está acorralado, lo sabe. La red que conformó fue y es muy pesada. Necesita de buen marketing”.

