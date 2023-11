Marset se refugia en una mansión en medio de una selva, lugar donde trasladó a una periodista uruguaya para ser entrevistado

Describe a Marset como un hombre tranquilo, mesurado, un hombre que no pierde el control. "Para ser el 'gerente de la hidrovía', tenés que tener las cosas bastante claritas, pero claro, es uno de los principales narcos buscados y había orden de captura contra él y digo había, porque también lo había contra su pareja, de hecho, allí donde fue Patricia (periodista), no solo estaba Marset sino su pareja, estaban los hijos, estaban todos viviendo juntos", dijo.

"Me ayudaron", declaró Marset, dando a entender de cómo logró escapar de Bolivia y no ser capturado.

"Si solo yo estaba con captura y mi mujer no, los niños seguirían yendo al colegio, y o estaría con ellos o los visitaría, porque no no puedo estar sin mi familia. Para mi, yo estaría preso", cuenta.

El conductor uruguayo del programa Santo y Seña indica que Marset alega que su mujer no tiene nada que ver con las acusaciones o vínculos con el narcotráfico. "Por desgracia mi mujer no tiene nada que ver con esto, en todo caso puedo ser yo y quiero ver que me pueden probar de todo lo que me están achacando", dice.