Marset sobre su fuga de Bolivia: “La verdad que la cuente Del Castillo, a mí me ayudaron y no hubo secuestro de policías”

"Me ayudaron", puntualizó Marset, sin precisar quién o quiénes lo hicieron. Además, aclaró que, si la orden de captura no fuera en contra de su esposa, ella y sus hijos aún estuvieran en su domicilio en Bolivia, sin esconderse ni estar prófugos.

"Si solo yo estaba con captura y mi mujer no, los niños seguirían yendo al colegio, yo estaría con ellos o los visitaría, porque no puedo estar sin mi familia. Para mi, yo estaría preso", manifestó.

“La verdad que la cuente Del Castillo (sobre su fuga). El 90% de lo que dicen ahí es mentira, el secuestro (de policías) no hubo, por algo el policía ese (víctima) no aparece porque eso lo declararon para imputar a gente inocente que tienen procesada hasta el día de hoy. A mí me avisaron (de la orden de captura en su contra) y yo alisté unas valijas, tomé a mi familia (sus cuatro hijos y su esposa) y me fui”, declaró Marset en la entrevista con el medio uruguayo.