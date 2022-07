MAS advierte con mantener como interinas a Mamani y Cruz si oposición no cede

Con una elección del Contralor General en marcha y una empantanada designación del Defensor del Pueblo, el MAS advirtió que mantendrá a las dos autoridades interinas de ambas instituciones si la oposición no cambia de postura sobre los cuestionamientos a los procesos de selección. Incluso anunciaron que no llamarán a sesión de Asamblea Legislativa para evitar “perder el tiempo”, mientras no haya señales de consenso.



“Si no hay esa voluntad política, no hay necesidad de convocar a una sesión de Asamblea para perder tiempo, para hacernos ilusionar a la población boliviana. Esto pasará a una convocatoria cuando existan condiciones para designar y mientras no se elija se mantendrán los interinos, ese tendrá que ser el camino”, dijo a EL DEBER el jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe.



Asimismo, el legislador adelantó que existen acercamientos con algunos parlamentarios opositores, pero no con los jefes de bancada donde todavía hay resistencia.



La jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, afirmó que el oficialismo no ofreció nuevas posibilidades para destrabar el proceso de designación del Defensor ni hubo una reunión de las fuerzas políticas para resolver las observaciones que hicieron al reglamento del Contralor.



“Mantendremos nuestra postura porque no podemos solo por cansancio y bajo una pretendida institucionalización permitir que queden como si se hubieran generado un proceso correcto, cuando en realidad todo ha sido manipulado y direccionado para elegir una persona con color político. Ese sería un daño mayor al país”, sostuvo la parlamentaria cruceña.



La senadora aprovechó en denunciar un “boicot” en la Comisión de Planificación, encargada de la selección del nuevo contralor, donde se habría intentado desplazar al senador titular Henry Montero y colocar a su suplente y disidente de Creemos Paola Fernández, hija del alcalde Jhonny Fernández, como miembro de la comisión.



“Ya hubo algunos intentos de boicotear nuestra participación en la Comisión. Montero es quien debe llevar el proceso y no la suplencia como quería hacer el masismo. Paola Fernández con el grupo de UCS tienen un bloque y ya no responden a Creemos”, explicó a este medio.



Desde Comunidad Ciudadana (CC) coincidieron que no existe una “real” voluntad política para designar a los mejores candidatos alejados de los partidos políticos tanto en la Defensoría como en la Contraloría.



Para el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, otra manera de resolver la desinstitucionalización del Estado es convocar a una “cruzada democrática pacífica” para exigir a las autoridades designaciones de ciudadanos probos y defensores de los intereses de la población.



Cabe recordar que el proceso de selección del Defensor del Pueblo avanzó en abril sin dificultad hasta la etapa de entrevistas, cuando CC denunció discrecionalidad en la evaluación de dos candidatos con perfiles “óptimos”. En consecuencia, el consenso se rompió y la fase de designación no prosperó por falta de dos tercios de votos.



Ante el hecho, la defensora Nadia Cruz todavía ocupa el cargo como interina, aunque su mandato sobrepasa los tres años.



En junio, el asunto del Defensor se dejó de lado y, pese a las observaciones al reglamento, el MAS procedió a lanzar la convocatoria para elegir un nuevo Contralor. Días después, la gestión de Henry Ara feneció y el presidente Luis Arce decidió posesionar a Nora Mamani como autoridad provisional hasta que el Legislativo proceda con la designación.



Antecedentes



Para la elección del Defensor del Pueblo hubo un acuerdo con las tres fuerzas políticas que permitió avanzar en el proceso. Sin embargo, una presunta discrecionalidad en la calificación de dos candidatos rompió el diálogo y ya no se pudo designar una nueva autoridad. Nadia Cruz continúa como Defensora.



El panorama se agravó en la elección del Contralor ya que no hubo consensos y existen “serias” observaciones de forma y fondo a la norma. Por ejemplo, hay discrepancias sobre la calificación porque no tiene ponderación numérica y se basa en criterios cumple/no cumple. Los opositores continuarán fiscalizando el proceso, aunque no votarán por ninguno.